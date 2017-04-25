Температура ночью -3,+2°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 4 мая, 11:28
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/04/50558.html
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4 мая в Архангельской области вновь ожидается дождь и ветер
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура ночью -3,+2°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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