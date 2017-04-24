В Архангельской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров

Цель учений – практическая отработка взаимодействия между субъектами СЗФО, а также совершенствование тактики и техники тушения лесных пожаров.

В учениях приняли участие представители Архангельской, Мурманской, Вологодской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Министерством природных ресурсов и ЛПК Архангельской области заключены соглашения о сотрудничестве по обнаружению и тушению лесных пожаров со всеми граничащими областями.

К отработке взаимодействия подключились «Единый лесопожарный центр», агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты, представители местных администраций и арендаторов лесных участков Устьянского района.

По сценарию тренировки, при проведении авиационного мониторинга сотрудниками Вельской авиагруппы ЕЛЦ в Устьянском районе был обнаружен лесной пожар средней интенсивности. После сообщения об этом в региональную диспетчерскую службу было принято решение о высадке пожарного десанта.

На втором этапе, по условиям учений, в районе пожара произошло резкое ухудшение погодных условий. Огонь начал стремительно распространяться. К борьбе со стихией подключились сотрудники Вельской пожарно-химической станции.

На третьем этапе отрабатывалась ситуация опасного приближения огня к деревне Кононовская. Глава муниципального образования принял решение о введении на территории муниципалитета режима чрезвычайной ситуации. К тушению подключились вологодские пожарные и расчёты регионального агентства ГПСиГЗ, а также оперативные группы, сформированные арендаторами лесных участков – ГК «Титан» и ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания».

Начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит отметил слаженность действий сил и средств:

«Практика показывает, что с учётом географии нередко бывает гораздо проще перебросить технику из соседнего субъекта для тушения лесного пожара. Это позволяет оперативно потушить возгорание в лесу и предотвратить распространение огня».

По итогам учений представитель окружного департамента лесного хозяйства особо отметил необходимость проведения профилактических противопожарных мероприятий и чёткое взаимодействие с органами внутренних дел в обеспечении неотвратимости наказания для виновников лесных пожаров,- сообщает пресс-служба областного правительства.