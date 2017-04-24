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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/03/50541.html

Общество

В Поморье пройдет Неделя семейного права

В Поморье пройдет Неделя семейного права
РressFoto
Агентство ЗАГС с 15 по 21 мая проводит Неделю семейного права. Неделя стартует в Международный день семьи (15 мая) и проводится в целях правового просвещения граждан в сфере семейного законодательства.

В рамках Недели запланированы различные мероприятия. 15 мая в АГКЦ пройдёт бесплатный прием граждан по вопросам семейного законодательства и государственной регистрации актов гражданского состояния. Правовую помощь в этот день окажут высококвалифицированные адвокаты, юристы, нотариусы, сотрудники органов прокуратуры, специалисты органов ЗАГС.

16 мая в Архангельской областной научной библиотеке им.Н.А.Добролюбова пройдет семинар на тему «Правовые основы брака и семьи». Участниками семинара станут представители нотариального сообщества, сотрудники прокуратуры, семейные психологи, специалисты органов ЗАГС, учащиеся высших и средних образовательных учреждений города и области.

В Новодвинской центральной городской больнице специалисты Новодвинского отдела ЗАГС проведут консультации для будущих мам и молодых родителей по вопросам государственной регистрации рождения, установления отцовства, о порядке получения гражданства Российской Федерации, послеродовых пособий и единовременных выплат, по оформлению всех необходимых документов после рождения ребенка.

На базе Северодвинского отдела ЗАГС будут организованы встречи со студентами колледжей и техникумов, во время которых ребята познакомятся с основами семейного законодательства и деятельностью органов ЗАГС.

Кроме того, в течение недели во всех территориальных отделах агентства ЗАГС Архангельской области запланированы экскурсии, лекции и беседы с молодежной аудиторией, направленные на повышение грамотности молодежи в области семейного права и укрепление престижа семьи и семейных ценностей.

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