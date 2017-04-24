В Поморье грядут массовые проверки автомобилистов

В период с 5 по 10 мая на территории Архангельской области будет проведено мероприятие «Трезвый водитель». Ежедневно в регионе задерживаются 10-12 водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Архангельской области обращается ко всем жителям региона! Если вы стали свидетелем того, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и сообщите об этом в дежурную часть по телефонам: 69-08-03, 41-27-44 или воспользуйтесь интернет - ресурсом «Сообщи о пьяном водителе». Для этого требуется написать сообщение, в котором необходимо указать марку машины, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передается нарядам ДПС.

Автомобилистам следует помнить, что за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае, за нетрезвую езду водитель может быть лишен «прав» на срок от полутора до двух лет. Также ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ!