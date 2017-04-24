В День Победы архангелогородцев приглашают на праздник «И все о той весне…»

9 мая центр «Патриот» приглашает архангелогородцев и гостей города на праздник под названием «И все о той весне…». Начиная с 12 часов, на территории учреждения будут работать несколько площадок.

Это выставка «Оружие Победы», фотозона, где любой желающий сможет сфотографироваться в военной форме образца 1941-1945 годов, у танка будет организована детская площадка с различными мастер-классами и тематическими играми. Кроме этого, в это же время откроется выставка военной техники 40-х годов, студенты СГМУ развернут традиционный военно-полевой госпиталь.

Также запланирована выставка поискового движения, в холле, кто не успел, будет возможность познакомиться с выставкой, посвященной юбилею северных конвоев. Начиная с 12 часов, на Троицком проспекте (напротив центра «Патриот») состоится сбор участников всероссийской, народной акции «Бессмертный полк». Предварительное время начала шествия – 13 часов.

С 14 часов начнет работу традиционная полевая кухня. Продолжится праздник концертной программой с участием творческих коллективов города, в рамках которого состоится награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия».

Завершится праздник в 17 часов запуском шаров и выступлением духового оркестра УФСИН, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".