Температура воздуха ночью -3,+2°; днем +3,+8°, на юге области местами до +13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В День победы Вечные огни Северодвинска и Архангельска свяжет велопробег
В Архангельской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров
Флорболисты «Помора» вышли в финал чемпионата России
Двое граждан Украины предстанут перед судом за сбыт наркотиков в Архангельске
|
Среда, 3 мая, 15:30
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/03/50533.html
|
3 мая в Архангельской области возможен дождь и мокрый снег
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный и западный 3-8 м/с, днем местами порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью -3,+2°; днем +3,+8°, на юге области местами до +13°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Подход ледохода к Архангельску задерживает затор на выходе из Холмогорских рукавовСегодня 12:16
Директор лофт-проекта «Слон» прокомментировал ситуацию с отравлениями в ресторане Сегодня 09:51
Юные поморские лучники выявили самых меткихСегодня 09:36
Посетители ресторана "Лофт-проект Слон" в Архангельске заболели кишечными инфекциямиВчера 15:24
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворыВчера 15:07
Общество
В День победы Вечные огни Северодвинска и Архангельска свяжет велопробегСегодня 15:28
В Архангельской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаровСегодня 15:06
В Поморье пройдет Неделя семейного праваСегодня 12:34
Подход ледохода к Архангельску задерживает затор на выходе из Холмогорских рукавовСегодня 12:16
В Поморье грядут массовые проверки автомобилистов Сегодня 11:57
В День победы Вечные огни Северодвинска и Архангельска свяжет велопробег
В Архангельской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров
В Поморье пройдет Неделя семейного права
Подход ледохода к Архангельску задерживает затор на выходе из Холмогорских рукавов
В мае 2017 года ПАО «Архэнергосбыт» проведёт благотворительную акцию в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов
"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"
2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске
Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин
Министр культуры РФ Владимир Мединский оценил ход реконструкции Архангельского театра кукол
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил Гостиные дворы
Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района
Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
Двое граждан Украины предстанут перед судом за сбыт наркотиков в Архангельске
В Устьянском районе водитель получил травму, перевернувшись в автомобиле
В Архангельске на крыше дома обнаружили газовый баллон
Арест «Урала» заставил должника из Ленского района моментально погасить долги
В Плесецком районе мужчина в пьяном угаре зарезал своего гостя
Флорболисты «Помора» вышли в финал чемпионата России
Юные поморские лучники выявили самых метких
«Водник» встретится с болельщиками
Наталья Подольская открывает сезон в Краснодаре
В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»
В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»
В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"
«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко
В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru