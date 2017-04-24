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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/02/50521.html

Общество

"Экобатл" в Архангельской области спас 578 деревьев

"Экобатл" в Архангельской области спас 578 деревьев
Фото молодежной экологической организации "Этас"
В течение четырёх недель в восьми районах Поморья работали пункты приёма вторсырья, где волонтёры принимали макулатуру у жителей.

С 1 по 23 апреля в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Мирном, Котласе, Онеге, Талагах и Урдоме участники сдали 1,056 тонн пластика, 57,8 тонн макулатуры и 62 429 крышечек. 

Иными словами, было спасено 578 деревьев, сохранено 1 160 000 л воды, 57 800 кВт электроэнергии. 

В каждом районе были определены: один индивидуальный победитель в каждой номинации и одна победившая команда. 

В Архангельске среди индивидуальных участников победили: в номинации «пластик» Людмила Колодкина (7, 15 кг), в номинации «макулатура» Екатерина Мартынова (312, 7 кг) , в номинации «Крышечки» Татьяна Дугаева (2 393 штук), - сообщает молодёжная экологическая организация «Этас».

Среди команд победителей: в номинации «пластик» команда 8 «А» школы № 62 (63 кг), макулатура – команда 2 «В» гимназии № 3 (1079 кг), «крышечки» – команда 3 «А» Уемской средней школы (2 381 шт). 

Победители были приглашены на праздничное закрытие, где они получили призы. На закрытии также разрешилась главная интрига чемпионата: какие муниципальные образования выйдут победителями в экологической схватке, соберут наибольшее количество вторсырья и получат кубки. 

Все три кубка отправились в Урдому: здесь собрали больше всех пластика (309, 5 кг), макулатуры (7, 427 т) и крышечек (12 221 штук). Это прекрасный результат для населённого пункта с шестью тысячами жителей (Архангельск был вне зачёта).

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