В Северодвинске прошла первомайская демонстрация

Праздничная колонна по традиции формировалась возле Дворца молодежи «Строитель». В неё вошли представители общественных организаций, трудовых коллективов предприятий и учреждений города.

Популярностью у демонстрантов пользовался новый баннер «Город мой молодой», повторяющий обложку книг о Северодвинске, и многие не упустили возможности сфотографироваться возле него.

Ровно в 11.00 под звуки военного оркестра Краснознаменной Беломорской военно-морской базы Первомайская колонна начала движение по проспекту Ленина к главной городской площади.

В процессе движения стоящие на тротуаре северодвинцы, охваченные подъемом энтузиазма демонстрантов, присоединялись к колонне. И вот колонна вышла на главную площадь города. Здесь состоялся традиционный митинг участников Первомайской демонстрации.