В Северодвинске прошла первомайская демонстрация

Популярностью у демонстрантов пользовался новый баннер «Город мой молодой», повторяющий обложку книг о Северодвинске, и многие не упустили возможности сфотографироваться возле него.
Ровно в 11.00 под звуки военного оркестра Краснознаменной Беломорской военно-морской базы Первомайская колонна начала движение по проспекту Ленина к главной городской площади.
В процессе движения стоящие на тротуаре северодвинцы, охваченные подъемом энтузиазма демонстрантов, присоединялись к колонне. И вот колонна вышла на главную площадь города. Здесь состоялся традиционный митинг участников Первомайской демонстрации.