Реконструкторы Архангельска приняли участие в мастер-классе по средневековому бою

В минувшие выходные чемпионы клуба «Берн» провели мастер-класс для реконструкторов из Архангельска и Северодвинска. Профессиональное фехтование помимо владения стальным оружием включает в себя элементы рукопашного боя и борьбы.

Исторический средневековый бой — в доспехах и на стальном оружии — один из самых ярких и зрелищных видов спорта. Стальные поединки и массовые бои всегда привлекают зрителей, но шоу — это только внешняя сторона реконструкции исторических боёв. Как и в любом спорте путь к победе лежит через упорные тренировки, отработку приёмов и спортивную дисциплину.

Участники команды «Твёрдые дубы» (Санкт-Петербург) традиционно занимают призовые места на состязаниях федерального и международного уровня. В течение двух дней в областном Доме молодёжи они делились опытом с коллегами из архангельских клубов «Кантон Ури» и «Двинской град», а также с гостями из Северодвинска — клубом «Скиф», - пишет ИА "Регион 29".

Теория сменялась практикой, разбор тактики — отработкой элементов в полном снаряжении. Курс был очень динамичным, так что к концу второго дня некоторые бойцы в прямом смысле слова валились с ног от усталости. Но тяжело в учении — легко в бою. В наступающем сезоне турниров и фестивалей северяне смогут проявить себя на ристалище и показать, чему научились у старших товарищей по оружию.