Протяженность ледохода составляет 291 км, за сутки ледоход продвинулся на 14 км.
Подход ледохода к Архангельску ожидается 2-3 мая, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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Вторник, 2 мая, 17:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/02/50515.html
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За сутки ледоход приблизился к Архангельску на 14 км
Голова ледохода наблюдается на 120 км в районе н.п. Орлецы (120 км). Хвост ледохода в районе Нижней Тоймы (411 км). Подвижки отмечались до н.п. Чухчерема (76 км).
Подход ледохода к Архангельску ожидается 2-3 мая, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.
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