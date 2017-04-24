В Ломоносовском дворце культуры прошёл субботник-праздник

Родители с детьми, работники дворца культуры, ветераны – участие в субботнике, организованном Ломоносовским ДК, приняли порядка 150 человек. Наведение чистоты на территории дворца превратилось в большой праздник.

- Во-первых, мы присоединяемся к общероссийскому субботнику, посвященному году экологии, во-вторых, - к общегородскому субботнику, ну и, кроме того, – это день семейного отдыха, - рассказал Александр Барский, директор Ломоносовского дворца культуры.

Для детей была подготовлена игровая программа, кроме того, впервые здесь решили провести пленэр, юные художники работали под открытым небом. На своих картинах они отразили праздничную атмосферу субботника. А после того, как территория дворца была приведена в порядок, для юных тружеников и их родителей, для ветеранов было организовано чаепитие с блинами и пирогами, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

- Субботник прошел достаточно активно, участие в нем приняли жители округа, сотрудники администрации, кроме Ломоносовского дворца культуры порядок наводили в сквере на пересечении улицы Русанова и проспекта Ленинградский, на детской площадке в районе дома по адресу Воронина, 33/2, активное участие приняли детские сады, школы, - рассказал он.