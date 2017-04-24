В Архангельске прошла экологическая акция «Зелёная волна»

Под знамёнами экологической акции по центральной улице Архангельска прошли школьники и студенты, сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК региона, областного центра охраны окружающей среды, экологического консалтингового центра, общественных экологических организаций «Биармия», Кенозерского национального парка, а также представители ряда предприятий и учреждений Поморья.

По словам заместителя начальника управления природных ресурсов и экологии областного минлеспрома Ивана Попова, акция проходит уже в шестой раз. В этом году, который официально назван Годом экологии в России, колонна «Зелёной волны» как никогда многочисленна.

—Министерство природных ресурсов и ЛПК совместно с другими организациями постоянно проводят различные экологические акции, благодаря которым в ряды защитников природы приходят все новые и новые люди. – Особенно радует большое количество молодых людей. Это говорит о том, что у экологического движения Поморья есть будущее, – отметил Иван Попов.

Под бой барабана юные и взрослые участники «Зеленой волны» скандировали речёвки, призывающие к бережному отношению к природе, недопущению загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными отходами, соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

Кстати, с сегодняшнего дня в лесах Архангельской области введён пожароопасный период. Об этом обязательно важно помнить всем, кто планирует провести майские праздники на природе, - сообщает пресс-служба правительства области.