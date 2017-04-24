Новости дня

В Ломоносовском дворце культуры прошёл субботник-праздник

Стрелки Поморья завоевали семь медалей на чемпионате России

В Архангельске прошла экологическая акция «Зелёная волна»

В Северодвинске безработный угнал машину

Мобильная версия 16+

Понедельник, 1 мая, 23:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/01/50509.html

Общество

В Архангельске прошла экологическая акция «Зелёная волна»

В Архангельске прошла экологическая акция «Зелёная волна»
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Под знамёнами экологической акции по центральной улице Архангельска прошли школьники и студенты, сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК региона, областного центра охраны окружающей среды, экологического консалтингового центра, общественных экологических организаций «Биармия», Кенозерского национального парка, а также представители ряда предприятий и учреждений Поморья.

По словам заместителя начальника управления природных ресурсов и экологии областного минлеспрома Ивана Попова, акция проходит уже в шестой раз. В этом  году, который официально назван Годом экологии в России, колонна  «Зелёной волны» как никогда многочисленна.

—Министерство природных ресурсов и ЛПК совместно с другими организациями  постоянно проводят различные экологические акции, благодаря которым в ряды защитников природы приходят все новые и новые люди. – Особенно радует большое количество молодых людей. Это говорит о том, что у экологического движения Поморья есть будущее, – отметил Иван Попов.

Под бой барабана юные и взрослые участники «Зеленой волны» скандировали речёвки, призывающие к бережному отношению к природе, недопущению загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными отходами, соблюдению правил пожарной безопасности в лесах.

Кстати, с сегодняшнего дня  в лесах Архангельской области введён пожароопасный период. Об этом обязательно важно помнить всем, кто планирует провести майские праздники на природе, - сообщает пресс-служба правительства области.

Сегодня 17:24

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске прошло первомайское шествие Сегодня 13:23

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска Сегодня 11:32

1 мая в Архангельской области ожидается дождь и грозаСегодня 10:13

1 мая центр Архангельска будет частично закрыт для транспортаВчера 18:02

80 лучших людей Архангельской области: Эдуард СимонянВчера 10:31
2 комментария

Общество

В Ломоносовском дворце культуры прошёл субботник-праздникСегодня 18:14

В Архангельске прошло первомайское шествие Сегодня 13:23

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска Сегодня 11:32

На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды Сегодня 10:26

1 мая в Архангельской области ожидается дождь и грозаСегодня 10:13

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Ломоносовском дворце культуры прошёл субботник-праздник

В Архангельске прошло первомайское шествие

Голова ледохода движется в 130-ти километрах от Архангельска

На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды

"Архангельскгеолдобыча" добыла 10-миллионый карат алмазов

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать

Елена Вторыгина выслушала жителей Приморского района

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

В Северодвинске безработный угнал машину

В Сольвычегодске произошел пожар в многоквартирной "деревяшке"

В Приморском районе сгорела дача

В Северодвинске задержали автоугонщика

В Архангельске задержан похититель алкоголя

Стрелки Поморья завоевали семь медалей на чемпионате России

Сборная Поморья по пулевой стрельбе – сильнейшая в России

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru