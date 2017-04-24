В Архангельске прошло первомайское шествие

С праздничного шествия, в котором приняли участие тысячи жителей областного центра - представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, молодежь - начался праздник Весны и Труда в Архангельске.

Шествие открывал духовой оркестр УФСИН и молодежь, которая несла 50-метровый российский триколор – символ России, единства и сплоченности ее народа.

В колоннах дружными рядами шли представители землячеств Архангельской области, национальных диаспор, профсоюзов, предприятий и организаций города, студенты. «Мир. Труд. Май», «За достойную работу, зарплату, жизнь!» – такие лозунги были в руках у горожан. Улыбки, воздушные шары, цветные флажки - праздничное настроение царило в колоннах демонстрантов.

На площади Профсоюзов был организован митинг. Глава Архангельска Игорь Годзиш поздравил горожан с праздником:

- Этот день является символом социальной справедливости, единения трудового народа, Я уверен, что в нашем городе живут настоящие труженики, которые работают на благо и процветание Архангельска. От всей души желаю каждому жителю города здоровья, счастья и успехов в работе.

Закончилось мероприятие концертом лучших творческих коллективов города, где зрители смогли вместе с исполнителями спеть любимые популярные песни, - сообщает пресс-служба городской администрации.

- Таким я и запомнила этот праздник с детства: весна, солнце, воздушные шарики и твердая уверенность, что только все вместе, добросовестно трудясь, мы сделаем нашу жизнь лучше, - поделилась впечатлениями горожанка Мария Власова, которая вот уже тридцать не пропускает ни одной демонстрации. – Сегодня много молодежи, а это значит, нам есть, кому передать эстафету поколений. С любимым праздником – Днем Весны и Труда!