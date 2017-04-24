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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/01/50503.html

Общество

На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды

На домах ветеранов в Архангельске установлены первые красные звезды
Фото пресс-службы центра "Патриот"
В преддверие Дня Победы Архангельск присоединился к социальному межрегиональному проекту «Дом со звездой». В областном центре первые красные звездочки «зажглись» на домах и дверях квартир ветеранов, проживающих в Маймаксанском округе.

В минувшие выходные красная звездочка украсила дом, в котором живет ветеран Великой Отечественной войны, юнга Северного флота Евгений Алексеевич Шаров. В годы войны он принимал участие в эвакуации бойцов и отправке их в госпиталь на судах Северного флота.

Он до сих пор помнит,  как два года учился на машиниста в школе юнг в Маймаксе. Практика же пришлась на годы войны. Он осуществлял воинские перевозки в Белом море, эвакуацию раненых бойцов Карельского фронта и мирного населения с Кольского полуострова, а также обеспечивал боевую деятельность базы военного флота. 

«Однажды чуть не погибли. Было это в 1944 году. Мы шли с грузом на Новую землю», - рассказывает ветеран. -  Везли лес и продовольствие. Только сменились в четыре часа утра после ночной вахты. Еще уснуть не успели, как сверху слышится голос юнги: «Слева по борту плывущая мина!». Она ведь всего метрах в двадцати от борта проплыла. Красивая такая, но страшная! Евгения Алексеевича часто навещают ученики архангельской 55-ой школы. Именно там создан и активно развивается школьный музей, который в 2003 году занял первое место на городском и областном смотрах школьных музеев. Руководит музеем Светлана Рогозина. 

«Радует, что «тимуровское» движение снова активно развивается. В советские времена у нас в Маймаксе оно было одно из сильнейших. Мы были примером для всех. Очень приятно, что проект «Дом со звездой» вновь реализуется в Архангельске и именно наш округ стал первым», - поделилась впечатлениями Светлана Рогозина. Напомним, проект «Дом со звездой» рекомендован и поддержан к реализации по всей стране. Первопроходцем стал Пинежский район, где уже установлено почти тысяча звезд. Автор проекта -  руководитель местного поискового отряда «Факел» Мирраб Азадов. Его проект ежегодно побеждает в областном конкурсе проектов патриотической направленности и поддерживается центром «Патриот». 

«Красные звезды будут устанавливаться не только на домах, но и на дверях квартир, где живет, либо проживал ветеран Великой Отечественной войны. Стать участником проекта может любой желающий. В реализации проекта задействованы все группы населения. Студенты изготавливают эти звезды, дети их красят, устанавливают ребята из военно-патриотических клубов и объединений. Красные звезды «зажигаются» на домах ветеранов, как символ памяти о тех доблестных подвигах, которые совершили наши предки в годы войны. Молодежь и подрастающее поколение, видя эти звезды, всегда будет чтить память героев», - сказал директор ГАУ Архангельской области «патриот» Евгений Корнюх.

 Всего в Поморье будет изготовлено более 10 тысяч красных звезд. В ближайшее время к проекту присоединится Онежский и Приморский районы, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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