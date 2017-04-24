Температура воздуха ночью +2,+7°; днем +6,+11°, на юго-востоке и востоке области +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 1 мая, 14:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/05/01/50502.html
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1 мая в Архангельской области ожидается дождь и гроза
Облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь, днем в восточных и юго-восточных районах области возможна гроза. Ветер юго-восточный и южный с переходом днем к юго-западному 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью +2,+7°; днем +6,+11°, на юго-востоке и востоке области +15,+20°, - сообщает Северное УГМС.
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