1 мая центр Архангельска будет частично закрыт для транспорта В связи с проведением праздничного шествия 1 мая с 9.00 до 12.00 несколько участков дорог в Архангельске будут закрыты для движения всех видов транспорта. Будут закрыты проспект Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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