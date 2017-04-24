Будут закрыты проспект Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/30/50497.html
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1 мая центр Архангельска будет частично закрыт для транспорта
В связи с проведением праздничного шествия 1 мая с 9.00 до 12.00 несколько участков дорог в Архангельске будут закрыты для движения всех видов транспорта.
Будут закрыты проспект Троицкий от ул. Карла Маркса до ул. Иоанна Кронштадтского и Набережная Северной Двины от ул. Иоанна Кронштадтского до ул. Розы Люксембург, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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