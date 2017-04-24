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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/30/50494.html

Общество

Более 400 сотрудников полиции будут охранять порядок 1 мая

Более 400 сотрудников полиции будут охранять порядок 1 мая
1 мая в День Весны и Труда на территории Архангельской области будет проходить около 20 массовых мероприятий, в которых примут участие порядка 11 тысяч человек. В преддверии праздников личный состав органов внутренних дел Архангельской области будет переведен на усиленный вариант несения службы.

В День Весны и Труда общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 400 сотрудников полиции, при содействии работников частных охранных организаций, сотрудников Росгвардии и представителей народных дружин, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность. Напоминаем, что в УМВД России по Архангельской области работает круглосуточный «телефон доверия». Информацию о готовящихся или уже совершенных преступлениях граждане могут сообщить по телефонам  216-555 или 02. 

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