Более 400 сотрудников полиции будут охранять порядок 1 мая

В День Весны и Труда общественный порядок и безопасность будут обеспечивать более 400 сотрудников полиции, при содействии работников частных охранных организаций, сотрудников Росгвардии и представителей народных дружин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность. Напоминаем, что в УМВД России по Архангельской области работает круглосуточный «телефон доверия». Информацию о готовящихся или уже совершенных преступлениях граждане могут сообщить по телефонам – 216-555 или 02.