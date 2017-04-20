Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюри

Раскрыта одна из тайн университетского конкурса красоты и эрудиции — состав жюри. Уже завтра, 29 апреля, судьям предстоит выбрать победительницу, но перед этим они лично познакомились с финалистками.

Участницы и жюри конкурса встретились в студенческой кофейне САФУ. В первую очередь красавиц попросили показать зачетные книжки, ведь зачетка — это лицо студента. Затем девушкам задавали вопросы об их увлечениях, планах на будущее и ожиданиях от участия в «Красе Арктики».

«Меня спрашивали об учебе и работе — я работаю в центре патриотического воспитания. Мы говорили о героях Великой Отечественной войны», — поделилась финалистка, выступающая под номером восемь, Татьяна Ларина.

Судить конкурс в этом году будут: модельер, член ассоциации русских художников в Париже и руководитель модельного агентства Николай Терюхин, проректор САФУ по воспитательной работе Сергей Сорокин, «Краса Арктики — 2016» Полина Прилепина (Поливанная), региональный представитель «Красы России» Юлия Халяпина, председатель Совета студенческого самоуправления САФУ Альберт Чункевич, заместитель председателя профсоюзной организации САФУ Станислав Косач, директор Арктического морского института имени В. И. Воронина Елена Смягликова, начальник отдела культуры, искусства и туризма управления социальной политики администрации Новодвинска Ольга Сорокина, депутат Архангельской городской думы Сергей Пономарев, креативный директор сети парикмахерских «Палема» Алексей Макаровский, основатель и руководитель клиник «Парадиз Премиум» и «Парадиз Денталь» Лариса Сергеева.

«Конкурс — это не только шоу и подготовка к нему, это еще и обширная культурная программа. Например, недавно девушки удивили нас своей спортивной подготовкой на пробной сдаче нормативов ГТО. До этого участницы посетили интернат для детей с особенностями развития. Туда творческая команда САФУ ездит уже третий год, дети всегда в восторге. К сожалению, чем ближе финальное шоу, тем меньше свободного времени у девушек. Если первые репетиции кто-то даже мог прогулять, то сейчас все очень ответственно подходят к подготовке. Девушки понимают, что у всех разные вкусы, у членов жюри могут быть свои предпочтения, но многое зависит именно от подготовки. Те, кто не выиграют, не должны думать, что с ними что-то не так. Была ситуация, когда участница не стала обладательницей короны, но на следующий год завоевала титул не только „Красы Арктики“, но и „Мисс Архангельск“. Я говорю об Александре Клюевой, „Красе Арктики — 2014“. Ее пример мотивирует участниц не сдаваться, столкнувшись с неудачей. Конкурс — это бесценный опыт, чтобы двигаться дальше», — сказал художественный руководитель университетского творческого центра Алексей Карпов.

Интригой остается тематика конкурса и палитра образов, в которых предстанут красавицы. Напомним, что финал «Красы Арктики» пройдет уже завтра, 29 апреля в актовом зале главного здания САФУ. Шоу начнется в 17:00. В холле главного корпуса будет организована видеотрансляция конкурса на случай, если зрителей окажется больше, чем мест в актовом зале. Трансляцию шоу можно будет смотреть даже из дома, - сообщает пресс-служба САФУ.