Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище

Как отметили добровольцы, в Радоницу и после праздника многие горожане пришли проведать могилы близких. Миссионер Кирилл Кочнев объяснил, что акцию организовали, дабы поделиться с горожанами радостью о воскресшем Спасителе.



Добровольцы раздали всем желающим экземпляры Святого Евангелия и книги «Азы православного христианства», предоставленные издательствами «Сибирская Благозвонница» и «Никея», а также просветительские листовки, рассказывающие о таинствах Церкви. Миссионерам задали вопросы об участии в таинствах и богослужении, о поминовении самоубийц, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

«Современный мир с пропагандой культа потребления и наслаждений агрессивно насаждает человеку стремление к земному благополучию и обогащения благами мира. И как однажды это тонко подметил преподобный Амвросий Оптинский, "человек не доживает и до ста лет, а суетится на тысячу", — сказал миссионер Кирилл Кочнев. — Посещение кладбищ способствует отрезвлению: густая пелена равнодушия и надежды на свои силы спадает, и человек задумывается о смысле земной жизни, которая может прерваться в любой момент. Именно в такой миг люди готовы услышать благовестие о том, что нынешняя жизнь — это не конец всего. Каждый, следуя за Христом, может обрести прощение неправд, а за гранью смерти наследовать вечную жизнь и обрести счастье».