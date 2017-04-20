Новости дня

В Архангельске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего супруге расправой

Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюри

Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище

На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров

Мобильная версия 16+

Суббота, 29 апреля, 20:44

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/29/50489.html

Общество

Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище

Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище
Фотографию предоставила Ольга Кочнева.
Как отметили добровольцы, в Радоницу и после праздника многие горожане пришли проведать могилы близких. Миссионер Кирилл Кочнев объяснил, что акцию организовали, дабы поделиться с горожанами радостью о воскресшем Спасителе.


Добровольцы раздали всем желающим экземпляры Святого Евангелия и книги «Азы православного христианства», предоставленные издательствами «Сибирская Благозвонница» и «Никея», а также просветительские листовки, рассказывающие о таинствах Церкви. Миссионерам задали вопросы об участии в таинствах и богослужении, о поминовении самоубийц, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии. 

«Современный мир с пропагандой культа потребления и наслаждений агрессивно насаждает человеку стремление к земному благополучию и обогащения благами мира. И как однажды это тонко подметил преподобный Амвросий Оптинский, "человек не доживает и до ста лет, а суетится на тысячу", — сказал миссионер Кирилл Кочнев. — Посещение кладбищ способствует отрезвлению: густая пелена равнодушия и надежды на свои силы спадает, и человек задумывается о смысле земной жизни, которая может прерваться в любой момент. Именно в такой миг люди готовы услышать благовестие о том, что нынешняя жизнь — это не конец всего. Каждый, следуя за Христом, может обрести прощение неправд, а за гранью смерти наследовать вечную жизнь и обрести счастье».

Сегодня 14:22

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму ШапошниковуСегодня 11:30

По прогнозу синоптиков ледоход придёт в Архангельск с 1 по 3 маяВчера 10:46

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске Вчера 10:40

28 апреля в Поморье пройдёт мокрый снег и дождьВчера 08:13

Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботникПозавчера 15:10
1 комментарий

Общество

Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюриСегодня 15:34

На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров Сегодня 13:23
1 комментарий

В Северодвинске в начале мая у поликлиник изменится режим работы Сегодня 11:45

Архангельские школьники написали письма юнгам военных летСегодня 11:00

В Архангельске прошла школа руководителей штабов студотрядов Сегодня 09:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюри

На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров

В Северодвинске в начале мая у поликлиник изменится режим работы

Архангельские школьники написали письма юнгам военных лет

"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"

2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске

Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин

Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать

На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии

Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову

Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина

Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

В Архангельске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего супруге расправой

В Архангельске коллекторы получили штраф 200 тысяч рублей

Житель Вологодской области обокрал гараж северодвинца

В Северодвинске спасатели пришли на выручку рыбаку, провалившемуся под лёд

В Архангельской области предприниматель и его пособники задержаны за взятки

Сборная Поморья по пулевой стрельбе – сильнейшая в России

В Архангельске завершилось первенство региона по теннису

Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада

Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции

Сергей Лихачёв возглавил архангельский «Водник»

В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»

В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»

В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"

«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru