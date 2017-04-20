На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров

2 мая в Архангельске откроется интерактивная выставка «Война и мифы». 27 апреля в университете прошло собрание волонтеров, которые будут работать на выставке.

Перед собравшимися с напутственными словами выступили временный директор выставки Николай Данилов и заслуженный художник РФ, художник проката выставки Герман Зарянкин.

Планируется, что волонтеры будут работать на выставке в две смены по семь человек. Одетые в военную форму времен Великой Отечественной войны, они помогут посетителям «Войны и мифов» комфортно насладиться выставкой.

1 мая для волонтеров будет организована «генеральная репетиция» — добровольцы в экипировке посетят экспозицию и ознакомятся с ее содержимым.Мероприятие начнется в 14.00, - сообщает пресс-служба САФУ.