С 29 апреля по 9 мая поликлиники будут работать, но по определённому графику. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Северодвинска.
|
Новости дня
В Архангельске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего супруге расправой
Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюри
Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище
На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров
|
Суббота, 29 апреля, 20:43
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/29/50486.html
|
В Северодвинске в начале мая у поликлиник изменится режим работы
Режим работы «скорой» медицинской помощи останется прежним, то есть круглосуточным.
С 29 апреля по 9 мая поликлиники будут работать, но по определённому графику. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации Северодвинска.
|
Главное
Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму ШапошниковуСегодня 11:30
По прогнозу синоптиков ледоход придёт в Архангельск с 1 по 3 маяВчера 10:46
2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске Вчера 10:40
28 апреля в Поморье пройдёт мокрый снег и дождьВчера 08:13
Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботникПозавчера 15:10
Общество
Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюриСегодня 15:34
Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище Сегодня 14:22
На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров Сегодня 13:23
Архангельские школьники написали письма юнгам военных летСегодня 11:00
В Архангельске прошла школа руководителей штабов студотрядов Сегодня 09:30
Финалистки конкурса «Краса Арктики» пообщались с членами жюри
Прихожане Воскресенского храма Северодвинска провели миссионерскую акцию на кладбище
На выставке «Война и мифы» будут работать 50 волонтеров
"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам Архангельской области услугу "Видеокомфорт"
2 мая стартуют продажи квартир в ЖК «Green Park» в Архангельске
Филиал Группы «Илим» в Коряжме возглавил Сергей Николаевич Кривошапкин
Новая опция "Фогейм" в уникальном тарифном плане "Игровой" от Ростелекома помогает побеждать
На ЛДК-3 начались пуско-наладочные испытания лесопильной линии
Игорь Годзиш проиграл в доходах своему заму Шапошникову
Дмитрий Юрков: Программа переселения людей из аварийного жилья на контроле у областных и федеральных властей
Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина
Архангельские единороссы рассказали в Кирове о предвыборном опыте
Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур
В Архангельске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего супруге расправой
В Архангельске коллекторы получили штраф 200 тысяч рублей
Житель Вологодской области обокрал гараж северодвинца
В Северодвинске спасатели пришли на выручку рыбаку, провалившемуся под лёд
В Архангельской области предприниматель и его пособники задержаны за взятки
Сборная Поморья по пулевой стрельбе – сильнейшая в России
В Архангельске завершилось первенство региона по теннису
Футбольные дружины Поморья поборются за медали первенства Северо-Запада
Стрелки Поморья в Краснодаре вне конкуренции
В столице Поморья пройдёт интерактивная выставка «Война и мифы»
В Красноборске пройдут «Сметанинские встречи»
В Новодвинске прошёл фестиваль хоровых коллективов "Новодвинская весна-2017"
«В Северном хоре начались мероприятия, посвященные 100-летию Нины Мешко
В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru