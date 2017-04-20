Архангельские школьники написали письма юнгам военных лет

Ученики архангельской средней общеобразовательной школы соловецких юнг написали письма юнгам военных лет. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала по всей стране в феврале этого года.

В годы войны выпускниками Соловецкой школы юнг стали более четырёх тысяч специалистов морского дела. Пятнадцатилетние мальчишки заменяли тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество на морских рубежах. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, многие юнги награждены орденами и медалями, двое – Владимир Моисеенко и Вадим Коробов – удостоены звания Героя Советского Союза.

«Наша школа с удовольствием приняла участие в этой всероссийской акции. Для нас такие акции знаменательны и важны», - поделилась своими впечатлениями заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Соловецких юнг Светлана Снопкова. – На протяжении всего года в нашей школе проходит целая серия самых разных мероприятий, посвященных 75-летию школы Соловецких юнг.

Письма, написанные на специальных бланках, обязательно найдут своего адресата. Так, в рамках юбилейных торжеств, посвященных 75-летию легендарной школы Соловецких юнг, письма будут вручены ветеранам-юнгам, либо их родственникам, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".