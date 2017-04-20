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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/29/50484.html

Общество

Архангельские школьники написали письма юнгам военных лет

Архангельские школьники написали письма юнгам военных лет
Фото предоставила Анна Резвая
Ученики архангельской средней общеобразовательной школы соловецких юнг написали письма юнгам военных лет. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала по всей стране в феврале этого года.

В годы войны выпускниками Соловецкой школы юнг стали более четырёх тысяч специалистов морского дела. Пятнадцатилетние мальчишки заменяли тех, кто отдал жизнь, защищая Отечество на морских рубежах. За подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной  войны, многие юнги награждены орденами и медалями, двое – Владимир Моисеенко и Вадим Коробов – удостоены звания Героя Советского Союза. 

«Наша школа с удовольствием приняла участие в этой всероссийской акции. Для нас такие акции знаменательны и важны», - поделилась своими впечатлениями заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Соловецких юнг Светлана Снопкова. – На протяжении всего года в нашей школе проходит целая серия самых разных мероприятий, посвященных 75-летию школы Соловецких юнг. 

Письма, написанные на специальных бланках, обязательно найдут своего адресата. Так, в рамках юбилейных торжеств, посвященных 75-летию легендарной школы Соловецких юнг, письма будут вручены ветеранам-юнгам, либо их родственникам, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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