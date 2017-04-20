В Архангельске прошла школа руководителей штабов студотрядов

Более 150 представителей СЗФО собрались в Архангельске, чтоб пройти обучение в окружной школе подготовки руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций. Шестой год подряд школа проходит в столице Поморья.

В течение трех дней представители студотрядов из Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской областей, Республик Коми и Карелия ждет насыщенная программа из лекций, тренингов, мастер-классов и интерактивов.

Лекторами выступят успешные люди, профессионально занимающиеся студенческими отрядами и молодежной политикой в целом, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

Заместитель руководителя Центрального штаба Российских Студенческих Отрядов Екатерина Красикова подчеркнула, что школа очень значимая для студенческих отрядов, так как готовит кадровый потенциал для студотрядов.

«Вы – это настоящее и будущее нашего движения. Я надеюсь, что на этой школе вы подчеркнете те знания, за которыми приехали, пообщаетесь в неформальной обстановке. Я надеюсь, что здесь вы почерпнете тот багаж знаний, который в будущем вам обязательно пригодится», - сказала Екатерина Красикова.