Школьникам Поморья предлагают исследовать историю своей семьи

Архангельская область оказалась первым регионом, который организовал у себя просветительскую акцию: «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Ученикам 6–11 классов предложили стать авторами собственных книг.

«Живая летопись» позволит юным северянам громко заявить о своих литературных способностях. Книги лучших авторов будут не только размещены в интернете, но и изданы в печатном виде.

На конкурс принимаются работы, которые рассказывают об истории собственных семей, а значит, и об истории родного края. Объём текста одного произведения может достигать 35 тысяч знаков, включая пробелы.

—Хочу отметить, что конкурс приурочен к 80-летию Архангельской области, – рассказал заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев. – Литературные произведения могут быть написаны в свободной форме, мы не ограничиваем ребят в творчестве.

Те, кто успеет написать работу до 1 июня, получит шанс попасть на книжный фестиваль, который проходит на Красной площади в Москве. Тексты работ необходимо до 6 сентября загрузить на сайт Ridero, здесь же размещена подробная информация о творческом состязании.

Александр Гаврилов: «Ребята могут объединиться и представить результаты своих трудов»Авторами могут стать и творческие коллективы, подчеркнул программный директор «Института книги», один из организаторов конкурса Александр Гаврилов.

—Например, кто-то лучше других собирает информацию, а кто-то способен качественно написать текст. Ребята могут объединиться и представить результаты совместного труда. – заявил Александр Гаврилов. – Главное, о чём мы просим участников проекта, – это пойти к своим родителям, бабушкам, дедушкам и поговорить с ними о том, что интересного было в их жизни.

Награждение авторов лучших литературно-исторических исследований состоится в Архангельске в начале октября. Поощрят и педагогов, которые занимались подготовкой ребят, - сообщает пресс-служба областного правительства.