Специалисты по работе с подростками посетили тренинг по профилактике подростковых суицидов

В Архангельске прошел обучающий семинар-тренинг «Профилактика подростковых самоубийств», который провели специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи».

В семинаре приняли участие специалисты, работающие с молодыми ребятами, из: Архангельска, Приморского, Пинежского, Каргопольского, Холмогорского и других районов области.

Участники семинара получили специальные знания и отработали практические навыки оказания помощи суицидально настроенному подростку.

- Я считаю, что эта тема актуальна и очень востребована. Неплохо бы подобные семинары проводить и для родителей, чтобы они видели признаки суицидального поведения детей. В критической ситуации самое главное распознать, и вовремя оказать помощь при возникновении опасности самоубийства, - поделилась своими впечатлениями педагог-психолог архангельской школы №28 Галина Колесникова. - Отдельное спасибо организаторам за методические пособия, которые я обязательно использую в работе.

Подобные семинары проходят в центре уже на протяжении нескольких лет и очень востребованы у педагогов-психологов, воспитателей, специалистов по соцработе различных учреждений области.