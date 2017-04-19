Автомобили таксистов-нелегалов будут изымать с помощью эвакуатора

Министерство транспорта Архангельской области продолжает работу по борьбе с нарушителями правил перевозок на такси. По отношению ним теперь применяется действенное средство: изъятие автомобиля как орудия совершения правонарушения.

В ходе совместного рейда городского ГИБДД и специалистов регионального минтранса был задержан таксист, у которого отсутствовал путевой лист с отметкой о прохождении технического контроля и предрейсового медицинского контроля. Эти документы для водителя такси являются обязательными. Был составлен протокол, автомобиль был изъят при помощи эвакуатора.

—Такие меры по отношению к таксистам-нарушителям применены в Архангельской области впервые и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и легализацию таксистов, которые сегодня не соблюдают установленные правила, – пояснил ведущий консультант министерства транспорта Архангельской области Олег Белозёров.

Он рассказал, что в Московской области только за первые два месяца 2017 года было изъято около 1200 автомобилей. Такая практика является более действенной, чем обычный штраф, - сообщает пресс-служба областного правительства.

—Автомобили нарушителей могут изыматься до вынесения постановления по делу на срок до двух месяцев, после чего будут возвращены владельцу, – уточнил Олег Белозёров.