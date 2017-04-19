По прогнозу синоптиков ледоход придёт в Архангельск с 1 по 3 мая

«Важский» ледоход вечером 27 апреля вышел на Северную Двину, и развивается на участке ниже н.п. Дв. Березник.
Ледоход реки Вель вышел на Вагу и отмечается у н.п. Филяевская, что вызвало подъем уровня воды.
На реке Онега ледоход развивается подвижкам в районе н.п. Канзапельда.
Голова густого ледохода на реке Вычегда ниже Коряжмы. Выше по реке и на притоках интенсивные подвижки льда.
Прохождение ледохода по Северной Двине на участке н.п.Нижняя Тойма – н.п.Двинской Березник ожидается 27-29 апреля.
Подход ледохода к Архангельску ожидается 1-3 мая, - сообщает Северное УГМС.