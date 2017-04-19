Температура ночью -4,+1°, днем 0,+5°, на юге области +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 28 апреля, 13:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/28/50460.html
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28 апреля в Поморье пройдёт мокрый снег и дождь
В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный и западный, с переходом днем к северо-западному.
Температура ночью -4,+1°, днем 0,+5°, на юге области +4,+9°, - сообщает Северное УГМС.
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