Новая чистка: 29 апреля в Архангельске пройдёт общегородской субботник

В Архангельске в рамках двухмесячника по уборке города 29 апреля с 10 до 14 часов состоится городской субботник.

Получить необходимый инвентарь можно в управляющей компании или в администрации округа.

Во всех городских округах на общегородской субботник выйдут управляющие компании, ТСЖ, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также неравнодушные горожане, которые займутся уборкой вытаявшего мусора с улиц города, кроме этого будет осуществляться вывоз снега с территории города, а также спуск талых вод.

Также в этот день начнут работать ряд интерактивных площадок. На Красной пристани будет дан старт молодежного проекта «Выходи во двор гулять!». Для юных жителей Архангельска пройдут мастер-классы по танцам, катание на роликах и скейтбордах. Интерактивная культурная площадка будет развернута на пр. Чумбарова-Лучинского. В сквере у КЦ «Соломбала-Арт» также пройдут веселые игры и забавы, которые создадут настроение горожанам, вышедшим на уборку.

Жителей Северного округа ожидает интерактивная программа у КЦ «Северный». Также культурные площадки будут развернуты у Ломоносовского ДК, молодежного культурного центра «Луч», - сообщает пресс-служба городской администрации.