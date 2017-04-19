В Архангельске лучшие фотографы проведут мастер-класс РressFoto В Интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ 30 апреля пройдет масштабный бесплатный мастер-класс от профессиональных фотографов и видеографов Архангельской области. Творческое объединение "ФотоКвартирник" отмечает свою третью годовщину и приглашает всех желающих посетить по-настоящему свободную и открытую для креативных идей встречу. Гостей ждут общение с профессионалами своего дела в сфере фотографии, видеосъемки, монтажа; выступление лучших фотографов, визажистов, стилистов города; показательные выступления творческих коллективов и мастер-класс от фотомоделей; живой диалог с людьми, знающими толк в искусстве и готовыми поделиться своими знаниями, - сообщает пресс-служба городской администрации. Нашли ошибку? Выделите текст,

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