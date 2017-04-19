В Архангельске лучшие фотографы проведут мастер-класс

Творческое объединение "ФотоКвартирник" отмечает свою третью годовщину и приглашает всех желающих посетить по-настоящему свободную и открытую для креативных идей встречу.
Гостей ждут общение с профессионалами своего дела в сфере фотографии, видеосъемки, монтажа; выступление лучших фотографов, визажистов, стилистов города; показательные выступления творческих коллективов и мастер-класс от фотомоделей; живой диалог с людьми, знающими толк в искусстве и готовыми поделиться своими знаниями, - сообщает пресс-служба городской администрации.