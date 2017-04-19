Первого мая в Архангельске будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением в Архангельске 1 мая демонстрации и митинга-концерта в период с 9:00 до 12:00 движение автобусов городского пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- по маршруту № 1 в направлении Соломбалы: ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий и далее по маршруту.

В обратном направлении: просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту;

- по маршруту № 4 в направлении СОТ "Ягодник": ул. Воскресенская – просп. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту. В обратном направлении: просп. Ленинградский – просп. Ломоносова – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 6 в направлении Соломбалы: ул. Воскресенская – просп. Советских Космонавтов – ул. Логинова – просп. Троицкий и далее

по маршруту. В обратном направлении: просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 9, 60 в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий и далее по маршрутам. В направлении МР Вокзала: просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – МР Вокзал;

- по маршруту № 11 движение будет организовано в одном направлении по следующей схеме: ул. Воскресенская – просп. Ломоносова – ул. Урицкого

и далее по маршруту;

- по маршруту № 12 в направлении Аэропорта "Архангельск": наб. Северной Двины – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Воскресенская – просп. Советских Космонавтов и далее по маршруту. В обратном направлении: просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – МР Вокзал;

- по маршруту № 22 в направлении Соломбалы: просп. Ленинградский – просп. Ломоносова – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий и далее по маршруту. В обратном направлении: просп. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 42, 43, 44, 61 в направлении Соломбалы: просп. Ленинградский – просп. Ломоносова – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Логинова – просп. Троицкий и далее по маршрутам. В обратном направлении: просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова

до ул. Урицкого и далее по маршрутам;

- по маршруту № 54 в направлении МР Вокзала: ул. Воскресенская – просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – МР Вокзал. В направлении Автовокзала: наб. Северной Двины – ул. Урицкого – просп. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 62 в направлении 6-го микрорайона: просп. Ломоносова до ул. Урицкого и далее по маршруту. В обратном направлении: просп. Обводный канал – ул. Воскресенская – просп. Советских Космонавтов и далее по маршруту;

- по маршруту № 70 в направлении МР Вокзала: просп. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – МР Вокзал;

- по маршруту № 76 движение будет организовано в одном направлении по следующей схеме: ЖД Вокзал – просп. Дзержинского – ул. Гагарина – просп. Троицкий – ул. Логинова – просп. Ломоносова – ул. Урицкого и далее по маршруту;

- движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75б, 76 (по часовой стрелке) на период проведения мероприятий закрывается.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.