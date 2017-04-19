В этом году на ЕГЭ пакеты с заданиями распечатают прямо на глазах ребят

Места проведения выпускных экзаменов Архангельской области проверяют на готовность к итоговой аттестации. Допуск на право организовать у себя ЕГЭ должны получить 88 пунктов.

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают оснащённость всем необходимым оборудованием. Прежде всего специалисты обращают внимание на наличие принтеров и сканеров, которые будут использоваться во время выпускных испытаний.

В этом году все пункты проведения ЕГЭ в Архангельской области будут работать по новой технологии печати и сканирования контрольных измерительных материалов.

Вместо традиционного способа доставки пакетов с заданиями в школах стали использовать новую методику: материалы распечатывают прямо на глазах ребят, а сразу после завершения экзамена все работы сканируют и направляют на проверку, - сообщает пресс-служба правительства области.

Эта мера повышает объективность проведения итоговой аттестационной кампании, одновременно предъявляя требования к более серьёзной проработке вопросов с обеспечением современной техникой всех пунктов проведения ЕГЭ.

В ходе проверок также тестируется работа систем видеонаблюдения.

—До 11 мая все 88 пунктов проведения ЕГЭ должны пройти аттестацию. Основной период выпускных испытаний стартует 29 мая. В этом году государственные экзамены будут сдавать около шести тысяч выпускников, – отметил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев.