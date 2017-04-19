Архангельские юнгаши напишут письма победы юнгам военных лет

28 апреля в 15 часов ученики архангельской средней школы Соловецких юнг примут участие во всероссийской акции «Письмо Победы», которая стартовала в Поморье в феврале этого года.

Написанные на специальных бланках письма обязательно найдут своего адресата. Так, в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 75-летию легендарной школы Соловецких юнг, письма будут вручаться юнгам военных лет, либо их родственникам.

Директор центра «Патриот» Евгений Корнюх отметил, что это хорошая, патриотическая акция, подчеркивающая связь поколений, воспитание молодежи, сохранение исторической памяти. Акция проходит во всех районах Архангельской области.

«Все письма обязательно найдут своего адресата. Так, в мае этого года наш регион будет отмечать 75-летие легендарной школы Соловецких юнг. Подготовка к торжествам уже ведется. Запланировано много самых разных мероприятий и акций, которые, в том числе, пройдут и на Соловках», - сказал Евгений Корнюх.