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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/27/50446.html

Общество

В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колонн

В этом году в шествии "Бессмертного полка" пройдёт 20 колонн
Фото пресс-службы центра "Патриот"
В Архангельске продолжается подготовка к всероссийской акции «Бессмертный полк». Помогать в организации и проведении народного шествия будут около 200 волонтеров.

Основные моменты праздничного шествия обсудили на организационном собрании в центре «Патриот», а также провели инструктаж для добровольцев.

По информации руководителя регионального отделения организации «Бессмертный полк России» Александра Завернина, продолжается формирование колонн шествия. В этом году их будет 20 численностью от 200 до 300 человек. Построение состоится 9 мая в 12.30 на Троицком проспекте напротив центра «Патриот» (бывший Дом офицеров).

Начало шествия – 13 часов. В этом году маршрут шествия будет прежний: пр. Троицкий – ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – пл. Мира. Возглавят колонну ветераны и дети.

Напомним, что заявки на изготовление штендеров принимаются в центре «Патриот» до 30 апреля. Стоимость одного штендера составляет 300 рублей. Их изготовлением занимаются полиграфические компании. Срок изготовления – две недели, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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