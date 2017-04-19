Финалистки конкурса «Краса Арктики — 2017» встретились со студентами

29 апреля, состоится финал конкурса «Краса Арктики — 2017». 25 апреля участницы встретились со студентами САФУ в Лофт-проекте «Слон» и рассказали о своих впечатлениях от участия в конкурсе и поделились своими ожиданиями от него.

«Я ожидаю от конкурса огромного количества позитивных впечатлений и воспоминаний! Мы будем блистать, и все пройдет отлично! Готовимся уже пять месяцев и обязательно зажжем на сцене. Мы активно участвуем в разных мероприятиях. Ездили в детский дом, нам очень понравилось. Купили подарки, привезли их детишкам. Нас хорошо встретили, там очень теплая атмосфера», — рассказала Валерия Кетова, участница номер пять.

«Я победила в конкурсе „Мисс Высшая школа экономики, управления и права“ и автоматически попала на второй тур. Стало больше мероприятий, в которых я участвую, жизнь теперь интереснее и красочнее. 26 апреля мы сдаем нормы ГТО. Я с детства занимаюсь спортом, уверена в своих силах и не боюсь никаких нормативов. От конкурса хочу получить заряд положительных эмоций, не гонюсь за победой», — поделилась Юлия Грудина, участница под номером девять.

«Мы готовимся уже пять месяцев, за это время сплотились и стали одной командой, это самое главное. Мы научились планировать день, у нас все по расписанию. Самое яркое воспоминание? Обезьянки! На репетициях мы показывали разных животных: обезьян, змей, мышек. Это было забавно. Постоянный разбор полетов — тоже полезно. Краса Арктики должна быть уверенной в себе, достойно представлять себя и свой университет. Мы участвуем ради победы! Зачем приходить на конкурс, если не побеждать?» — поделились участницы номер десять Екатерина Широкова и номер одиннадцать Кристина Дрегало.

Сегодня девушек ждет тестирование по нормативам ГТО. Оно пройдет в спортивном зале главного корпуса САФУ в 16:00.

Финал конкурса пройдет 29 апреля в актовом зале главного здания университета. Своей красотой и эрудицией девушки начнут блистать в 17:00. В этом году в холле корпуса будет организована видео трансляция конкурса. Таким образом, даже те, кто не смог попасть в актовый зал, смогут все равно насладиться действием, - сообщает пресс-служба САФУ.