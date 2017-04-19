Ветер юго-западный и южный 6-11 м/с, местами порывы 13-17 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +3,+8°, на юге области +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 27 апреля, 14:41
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/27/50437.html
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27 апреля в Поморье ожидается мокрый снег и дождь
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки, в виде мокрого снега и дождя.
Ветер юго-западный и южный 6-11 м/с, местами порывы 13-17 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +3,+8°, на юге области +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
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