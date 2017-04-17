Школьники Архангельска примерили бронежилеты и армейскую амуницию

Архангельск присоединился к акции «Дети России», в рамках которой проводится большое количество различных мероприятий: лекционные занятия, экскурсии, посещение музеев и музейных комнат, кружки и мастер-классы.

Так, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков для учащихся школы № 45 г. Архангельска было организовано посещениецентра "Патриот". В ходе визита школьникам рассказали об истории центра, основных направлениях его работы, а также многочисленных секциях и мастер-классах, в которых может принять участие любой школьник.

Ребята смогли не только познакомиться с работой учреждения, но и посетить спортивный зал, примерить бронежилеты и армейскую амуницию, а также посоревноваться в меткости стрельбы из пистолета в интерактивном тире. Организаторы мероприятия не обошли стороной и тему непоправимого вреда здоровью, который причиняют наркотические средства.

Мероприятия в рамках акции «Дети России» проходят в эти дни во всех муниципальных образованиях Архангельской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.