В Поморье стартовала акция "Подвезу ветерана"

Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Подвезу ветерана». В этом году первым участником акции стала член городского Совета ветеранов Валентина Петрова, которой потребовалась помощь, чтобы добраться от дома до 20-й школы на встречу с учениками.

«Это замечательная акция, в которой я с радостью приняла участие. Мне кажется, что в ней проявляется внимание, уважение к тому поколению, которое передает сегодня нашим детям, нашей молодежи свой опыт, свое трудолюбие, свою любовь к Отечеству. Приятно, когда молодежь оказывает такое внимание», - поделилась впечатлениями Валентина Николаевна.

Руководитель регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры Победы» Валерия Кострикова пояснила, что все автолюбители, желающие принять участие в акции «Подвезу ветерана», должны пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф. А также обратиться в региональное отделение или в центр «Патриот» и предоставить: ФИО, серию и номер паспорта, номер водительского удостоверения, регистрационный номер автомобиля, количество свободных мест в машине и номер мобильного телефона. После прохождения процедуры проверки участник акции получает специальный стикер, размещает его на кузове своего автомобиля и становится полноправным участником акции, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

«На данный момент списки тех ветеранов, которых необходимо подвезти, мы получаем от городского Совета ветеранов. Кроме этого, сотрудничаем с центрами социальной защиты населения. Призываем всех неравнодушных автомобилистов города и области присоединиться к акции», - сказала Валерия Кострикова.