В Архангельске почтили память погибших в радиационных авариях и катастрофах

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа. В Архангельской области ветеранская организация «Союз Чернобыль» включает более 100 человек. Самому молодому – за 50.

Памятное мероприятие в Архангельске прошло на мемориале Вологодского кладбища, где собрались ветераны Чернобыля, их родственники, а также все неравнодушные горожане.

Пришли почтить память ликвидаторов и сотрудники управления МЧС России по Архангельской области.

- Это была колоссальная по своим масштабам чрезвычайная ситуация техногенного характера, только эвакуировано и расселено было порядка 750 тысяч человек, - рассказывает Игорь Раченков, заместитель начальника регионального управления МЧС (по защите). – Впоследствии умерло от причин, связанных с аварией, от болезней, порядка 170 тысяч человек. Мы отдаем почести тем, кто, рискуя жизнью, шел на ликвидацию этой ситуации, чтобы минимизировать людские и материальные потери нашей страны.

Сергей Фахуртдинов был участником ликвидации последствий, будучи 18-летним солдатом-срочником. Его подразделение направили на возведение переправы через Припять, чтобы обеспечить эвакуацию населения и проезд техники для работ в зоне ЧАЭС. Сегодня он возглавляет Архангельскую общественную организацию ветеранов-ликвидаторов на ЧАЭС «Союз «Чернобыль», - сообщает портал "Безопасность АО".

- Мы были самыми первыми, кого мобилизовали на работы в чернобыльскую зону, - вспоминает Сергей Фахуртдинов. – Ни о какой особой защите тогда не было и речи. Тогда, вероятно, ни мы, ни командование не представляло всей опасности, которая нам грозила. Работали в обычной солдатской форме. Там были красивые, молодые, цветущие города, да и весна в 86-м стояла на удивление жаркой. Те события, которые сейчас разделяют Украину и Россию, на братстве «чернобыльцев» никак не сказались, у нас нет деления на «свой-чужой», наши братские народы разделили политические игры. Я бы хотел съездить и посмотреть на свою часть, не знаю, правда, функционирует ли она.