Голова ледохода развивается в районе Верхней Тоймы

Голова основного ледохода развивается в районе Верхней Тоймы, по основному руслу реки отмечается густой ледоход.

На реке Вага у н.п. Шеговары сохраняется затор на 81 км, ниже по течению реки до устья наблюдались подвижки льда.

Река Онега очистилась ото льда до 170 км, ниже – ледостав, сохраняются первые признаки подготовки к ледоходу.

На реке Вычегда ледостав, полыньи, разводья. В нижнем течении река очистилась под воздействием “Коряжемской “ полыньи. Наблюдается рост уровня с интенсивностью до 7 см/сут.

На акватории порта Архангельск ледокольные работы по взлому ледостава проводились на Городском и Соломбальском рейдах.

Прохождение ледохода на реке Северная Двина на участке н.п.Нижняя Тойма (411 км) – н.п.Двинской Березник (306 км) ожидается 26-27 апреля, - сообщает северное УГМС.