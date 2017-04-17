В Архангельске прошёл финансовый квест "Четыре сольдо"

Финансовый квест «Четыре сольдо» состоялся в библиотеке имени Добролюбова во время акции «Библионочь-2017».

В литературе тема финансов поднимается в повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Толстого и «Сказке о золотом петушке» Пушкина.

Сколько стоил билет в театр Карабаса-Барабаса? Какое вознаграждение попросил мудрец у Царя Дадона за Золотого Петушка? С этими и многими другими заданиями участники квеста справились с успехом. Помимо знания литературных произведений, игроки проверяли свою внимательность за игровым столом «наперсточника» Кота Базилио.

В финансовом квесте «Четыре сольдо» приняли участие более 50 человек. Победители, определившиеся в результате лотереи, получили памятные призы с фирменной символикой недели финансовой грамотности, сообщает пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.