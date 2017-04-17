Днем: облачная погода. Дождь, местами сильный, в северных районах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +6,+11°, в северных районах +1,+6°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 26 апреля, 17:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/26/50414.html
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26 апреля в Поморье может пройти дождь с мокрым снегом
Ночью: переменная облачность. Местами небольшие осадки, туман. Ветер юго-восточный 0-5 м/с, на западе области 10-15 м/с. Температура воздуха -1,-6°, на северо-востоке -9,-14°.
Днем: облачная погода. Дождь, местами сильный, в северных районах с мокрым снегом. Ветер юго-восточный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха +6,+11°, в северных районах +1,+6°, - сообщает Северное УГМС.
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