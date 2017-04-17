Вместе с Шаймиевым и Волчек. Слесарь "Севмаша" стал первым Героем Труда России в регионе

В Архангельской области появился первый Герой Труда Российской Федерации. Высокое звание сегодня было присвоено Алексею Иванову – слесарю-монтажнику судовому акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие".

Кроме северодвинца звание Героя Труда России получат экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев, народная артистка СССР Галина Волчек, главврач краевой больницы из Краснодарского края Владимир Порханов и лесничий Варвара Устинова.

В Архангельской области сегодня проживает более 10 Героев Социалистического Труда, шесть человек - в Северодвинске. В Архангельске проживает трое Героев Соцтруда.

Звание Герой Труда Российской Федерации - высшее звание России, присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России. Звание присваивается с 2013 года. Всего на сегодня звание имеет 25 человек.