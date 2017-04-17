В Северодвинске прошли мероприятия субботника "Зеленая Весна"

В минувшую субботу, 22 апреля, состоялись первые мероприятия всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна».

Убирать свои территории вышли сотрудники 11 учреждений культуры. Проявили активность два образовательных учреждения.

В морской кадетской школе им. адмирала П.Г. Котова среди участников были 19 учеников. К ним на помощь прибыли 27 ветеранов. Территорию школы № 16 прибирали 20 человек.

Акция «Зелёная Весна» продлится до 22 мая. Участие в ней - отличная заявка на победу в городском конкурсе, который проводится по номинациям: «Самая активная образовательная организация» и «Самая активная организация».

Победители будут участвовать уже в областном конкурсе, который объявило министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса в честь Года экологии и особо охраняемых природных территорий.