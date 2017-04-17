В областной конференции по детскому аутизму примут участие более 150 человек

Это сотрудники образовательных, медицинских, социальных учреждений, представители фондов и общественных организаций по работе с детьми с РАС как из Архангельской области, так и из других регионов.

Напомним, конференция пройдет в два дня, 26 апреля на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №31, 27 апреля в СГМУ. На мероприятие уже зарегистрировалось более 150 человек.

Участники обсудят современные медицинские подходы диагностики детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также организации медицинских диагностических маршрутов детей группы риска, в том числе проживающих в отдаленных районах региона.

С докладом на конференции выступит Сергей Алексеевич Морозов –специалист с мировым именем, много лет занимающийся вопросами диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра, - сообщает пресс-служба КРАО.

Об образовании детей с интеллектуальными нарушениями в сочетании с РАС расскажет эксперт в области педагогики и психологии, доверенное лицо Президента РФ Андрей Царев.

«Аутизм не заболевание, а состояние или расстройство развития, имеющее биологическую природу. Им нельзя заболеть и его нельзя вылечить. Поэтому важно, как можно раньше поставить диагноз, так как это повышает шанс, что ребенок сможет впоследствии адаптироваться к своему состоянию. На конференции обсудят и поделятся лучшими практиками по выявлению и коррекции аутизма, а также расскажут про организацию диагностического маршрута специалисты различных профессиональных сообществ. Очень надеемся, родители и специалисты обсудят самые острые и самые проблемные вопросы в этом направлении», - руководитель Социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.