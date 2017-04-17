В Архангельске пройдёт первомайское шествие «За достойную работу, зарплату, жизнь!» – под таким девизом пройдут первомайские акции во всех субъектах РФ. Праздник Весны и Труда в Архангельске начнётся в 10:00 шествием от площади Мира по проспекту Троицкий до площади Профсоюзов. В шествии примут участие представители общественных организаций, трудовых коллективов, политических партий, молодежь и студенты. На площади Профсоюзов в 10:40 состоится митинг-концерт, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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