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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/25/50398.html

Общество

Свежий номер «Правды Севера» посвящен столетнему юбилею газеты

Свежий номер «Правды Севера» посвящен столетнему юбилею газеты
Празднование этой даты по разным причинам перенеслось на 16 мая, состоится оно в областном драмтеатре. Но номер, посвящённый юбилею,в редакции решили сделать всё же в апреле – именно в этом месяце сто лет назад появилась «Правда Севера».

Конечно, осмыслить столь значительный временной отрезок времени в одном номере невозможно. В редакции газеты говорят о том, что ставили перед собой задачу сделать не просто праздничный номер, но также попытаться передать великую тайну притягательности «Правды Севера». А еще рассказать и о тяжёлых, драматичных моментах в её жизни. Один из таких периодов – репрессии тридцатых годов, которые взяли часть редакционного коллектива.

Редактора газеты Николай Сидоренко судила «тройка». Утром вынесли приговор, а после обеда редактора расстреляли. Какую же не ко времени статью он подписал в печать? Об этом речь идет в публикации Альберта Новоселова «Расстрельная статья редактора Сидоренко».

Здесь же – и о печальной судьбе писателя Николая Аурова – талантливого журналиста «Правды Севера» той поры. Он пал жертвой доноса. И хотя при обыске у него нашли только блокноты, рубашки, 27 подворотничков и четыре тома Пушкина, все равно он был осужден и погиб в лагерях.

На фронт Великой Отечественной войны ушла почти вся мужская часть коллектива газеты. Многие не вернулись. И сегодня – время вспомнить и помянуть их всех.
Возможно, кто-то из преданных читателей газеты знает, что в Арктике есть остров имени «Правды Севера». Этим именем небольшой кусок суши назвал его первооткрыватель и внештатный корреспондент «Правды Севера». Как это было? Об этом тоже рассказывается в праздничном номере. И о том, что во всех значимых арктических экспедициях участвовали корреспонденты газеты. Или же для «Правды Севера» писали капитаны, матросы, радисты, которые героически покоряли высокие широты, и о которых знал весь мир.

Про цензуру забыли? Тогда почитайте подборку, посвященную именно ей. Сейчас многое кажется забавным и даже курьезным, но тогда журналистам было не до смеха. Чаще всего они оказывались бессильными перед цензором, который имел почти неограниченные права.

Относительно недавно буквы для газетных строк отливались из металла на машинах – линотипах. А газеты верстались на специальных столах. О горячем «газетном литье» и верстке вручную читайте в корреспонденции «Буковки-терминаторы и дизайнерское шило». А затем – рассказ о том, как из «железа» газета переходила на компьютерную верстку, когда еще не было ни оборудования, ни специалистов. Но «Правда Севера» всегда была на шаг впереди, с этой задачей справилась одной из первых в стране.
После публикаций в «Правде Севера» у многих её героев менялась жизнь. Историй таких –множество. Некоторые из них – в свежем юбилейном номере.

Журналист Ольга Третьякова и газета «Правда Севера» несколько лет боролись за жизнь вельчанина Сергея Михайлова, без вины приговорённого к смертной казни. Подробности этого необычного журналистского расследования – в публикации «Спасти человека».

В номере много фотографий разных периодов жизни издания, лица тех, кто создавал «Правду Севера» в разное время.

Важно не только создать информацию и выдать читателю, но также сохранить ее на века. О том, как это делают специалисты библиотеки имени Добролюбова, в публикации «Разложить по полочкам. И передать потомкам». Почитайте – и узнаете, что «Правда Севера» будет храниться вечно.

Вспомнили журналисты газеты и как менялись рекламные идеи продвижения издания к читателю в разные годы. Подборка рекламных рисунков и фотографий опубликована под красноречивым заголовком «Подписываться надо!».

Такой, исторический номер, можно было сделать только при поддержке коллег, которые исследуют и хранят историю газеты, журналистов «Правды Севера», работавших в газете в разное время. Фамилии многих из них читатель вновь увидит на ее страницах.

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