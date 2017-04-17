В Архангельске прошёл детский конкурс красоты «Celebrity Kids 2017»

23 апреля в Архангельске состоялся региональный этап конкурса красоты и таланта «Celebrity Kids 2017». Данное мероприятие стало отборочным туром Всероссийского конкурса красоты и таланта «Celebrity Kids 2017».

Две недели участницы готовились к конкурсу: посещали занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству, приняли участие в фото сессии для создания портфолио. И вот в назначенный день предстали перед зрителями и жюри.

Пели, танцевали, читали стихи, показывали сценки. Зрители увидели модные показы от известных брендов.

Перед уважаемыми членами жюри стояла непростая задача – из 13 участниц выбрать сильнейших, достойных носить почётный титул «Celebrity Kids 2017», способных представить Архангельск на финале Всероссийского конкурса красоты и таланта «Celebrity Kids 2017» в Праге.



Наш фотокорреспондент запечатлел как это было.