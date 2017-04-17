В Поморье стартовала акция «Георгиевская ленточка»

24 апреля по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». Акцию подхватили все регионы страны и десятки других государств. Не стала исключением и Архангельская области.

В день старта всероссийской акции на улицах областного центра «Волонтеры Победы» уже раздали около пяти тысяч георгиевских ленточек. В течение двух недель по всему региону разлетятся более 100 тысяч черно-оранжевых лент в память о тех, кто защитил мир от фашизма. Помимо самой ленты добровольцы раздают памятки с информацией об ее истории и правильном ношении символа.

Раздавать ленточки будут до 9 мая. 25 апреля с 17 часов у здания правительства области, 30 апреля с 16 часов возле памятника Юнгам, 1 мая с 12 часов на площади Мира, 4 мая с 16 часов возле стелы «Архангельск – город воинской славы», 7 мая с 16 часов у монумента Победы, 9 мая с 12 часов возле центра «Патриот». Добавим, что стать «Волонтером Победы» может любой желающий. Вся подробная информация размещена в группе в социальной сети.