Подход ледохода к Архангельску ожидается 28-30 апреля Накануне днем на реке Северная Двина затор у Коптелово разрушился. В районе поселка Абрамково ледоход идет правой половиной реки, левая стоит. Ночью прошел густой ледоход на реке Вага в Шенкурске. В течение дня подвижки льда отмечаются в Шидрово. Река Онега очистилась ото льда до 170 км. Ниже – ледостав, появились первые признаки подготовки к ледоходу. На реке Вычегда ледостав, полыньи, разводья. В нижнем течении река очистилась под воздействием Коряжемской полыньи. Наблюдается рост уровня с интенсивностью 10-20 см/сут. На акватории порта Архангельск проводятся ледокольные работы по взлому ледостава в рукавах дельты. В главном русле судовый канал. В Соломбале ледовые переправы на о. Хабарка и 14 л/з разобраны, лед взломан, работают буксиры. Прохождение ледохода на реке Северная Двина на участке Абрамково - Дв.Березник ожидается 24-27 апреля. Подход местного ледохода к Архангельску ожидается 28-30 апреля, - сообщает Северное УГМС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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